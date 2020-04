Se Salvini è il capitano | Conte è Salvate Scanzi | delirio a Otto e

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 13 aprile 2020) "Se Matteo, Giuseppe; Totti, Del Piero, Baggio, Zoff, Antonioni, Rivera, e tutti i più grandi capitani nella storia del calcio". Andreatocca nuove vette di zerbinismo nei confronti del premier. In collegamento con Lilli Gruber ae mezzo, la penna del Fatto quotidiano regala nuove, inarrivabili perle spendendosi in elogi clamorosi per l'avvocato. "Ma ora per lui si aprono nuovi rischi. Venerdì sera ha detto agli italiani: io non accetto il Mes. Quindi o ora torna con gli eurobond o ha perso. Primo errore. E per la Fase 2 servirà una maggioranza molto solida, e se vedo le polemiche con Renzi un po' di preoccupazione mi viene...".