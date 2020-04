Santo del Giorno 13 Aprile: San Martino I, Papa e Martire (Di lunedì 13 aprile 2020) Siete pronti a scoprire insieme a noi chi è il Santo del Giorno 13 Aprile? Oggi la Chiesa Cattolica festeggia San Martino I, Papa e Martire vissuto nel VII secolo d.C. Vediamo chi era, per cosa si distinse in vita e perché è stato canonizzato. Santo del Giorno 13 Aprile: chi era San Martino I Martino nacque a Todi, in Umbria, intorno al 600. Dopo essere stato diacono, nel 649 salì al soglio pontificio. Convinto sostenitore della Fede tradizionale, il nuovo Papa, fin da subito, mostrò la propria contrarietà al “monotelismo” (e a qualsiasi altra eresia), in opposizione all’Imperatore Costante II, che invece aveva aderito ad esso e, addirittura, arrivò a tentare di farlo uccidere. Papa Martino convocò un concilio con il preciso scopo di condannare ufficialmente l’eresia, ma durante lo stesso, dopo essere ... Leggi su pianetadonne.blog Il Papa Buono - Giovanni XXIII/ Diretta film - la morte del Santo Padre

Santo del Giorno 12 Aprile : San Zeno

Diretta Veglia Pasquale Sabato Santo/ Papa Francesco - video : "Il giorno del silenzio" (Di lunedì 13 aprile 2020) Siete pronti a scoprire insieme a noi chi è ildel13? Oggi la Chiesa Cattolica festeggia SanI,vissuto nel VII secolo d.C. Vediamo chi era, per cosa si distinse in vita e perché è stato canonizzato.del13: chi era Sannacque a Todi, in Umbria, intorno al 600. Dopo essere stato diacono, nel 649 salì al soglio pontificio. Convinto sostenitore della Fede tradizionale, il nuovo, fin da subito, mostrò la propria contrarietà al “monotelismo” (e a qualsiasi altra eresia), in opposizione all’Imperatore Costante II, che invece aveva aderito ad esso e, addirittura, arrivò a tentare di farlo uccidere.convocò un concilio con il preciso scopo di condannare ufficialmente l’eresia, ma durante lo stesso, dopo essere ...

HuffPostItalia : In centinaia in strada per la via Crucis del Venerdì Santo, nel Foggiano. C'è anche il sindaco - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, i contagi aumentano di 1.996 rispetto a ieri. Incremento delle vittime di 619. Calano ancora terapie… - Agenzia_Ansa : #COVID-19 'Torneremo alla normalità solo con il vaccino' dice il ministro della #Salute @robersperanza . 'Nella cri… - morena_bonezzi : RT @zaiapresidente: 15 anni fa si spegneva papa Giovanni Paolo II, per tutti noi santo anche prima della morte. Una figura chiave nella sto… - alicipa : @NoeliaBottino @alferdez Realmente un santo Alberto Del moro infumable -

Ultime Notizie dalla rete : Santo del Il santo del giorno – 13 aprile – Lunedì dell’Angelo Giornal leggi le altre "Poesì"

Rintallo Questa sera di venerdì santo, nel corso delle celebrazioni della Via Crucis ... La ricca cronaca dei suoi assassinii, sullo schermo piano del pc e della tv, ci commuove, ma, a volte, quasi ...

la "Rassegna" completa

Rintallo Questa sera di venerdì santo, nel corso delle celebrazioni della Via Crucis ... La ricca cronaca dei suoi assassinii, sullo schermo piano del pc e della tv, ci commuove, ma, a volte, quasi ...

Rintallo Questa sera di venerdì santo, nel corso delle celebrazioni della Via Crucis ... La ricca cronaca dei suoi assassinii, sullo schermo piano del pc e della tv, ci commuove, ma, a volte, quasi ...Rintallo Questa sera di venerdì santo, nel corso delle celebrazioni della Via Crucis ... La ricca cronaca dei suoi assassinii, sullo schermo piano del pc e della tv, ci commuove, ma, a volte, quasi ...