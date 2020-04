Sam Smith e Demi Lovato, ecco la copertina del nuovo singolo I’m Ready (Di lunedì 13 aprile 2020) “I’m Ready”, confermato il singolo con Demi Lovato di Sam Smith. Uscirà venerdì 17 aprile il nuovo singolo di Sam Smith con Demi Lovato, la coppia di cantanti ha condiviso la copertina del singolo sui social, dove i due vengono ritratti come atleti medagliati ad una olimpiade! Sarà forse una self-empowering song? I due artisti collaboreranno, é stato confermato via social dallo stesso Sam Smith. Il singolo dovrebbe uscire nei prossimi giorni, con un annuncio che arriverà domenica. Purtroppo per Sam Smith la PanDemia ha rovinato i piani di rilascio del nuovo album, che non si chiamerà più “To Die For”, e che avrà un titolo diverso. Vedremo come si comporterà nelle chart la collaborazione con Demi Lovato Everything 🖤@ddLovato pic.twitter.com/8vIAGkIy2b— ... Leggi su rnbjunk Sam Smith e Demi Lovato - ecco la copertina del nuovo singolo I’m Ready

Sam Smith : confermato il prossimo singolo con Demi Lovato

Sam Smith ha scelto di cambiare il titolo del nuovo album e di posticiparne l’uscita (Di lunedì 13 aprile 2020) “I’m”, confermato ilcondi Sam. Uscirà venerdì 17 aprile ildi Samcon, la coppia di cantanti ha condiviso ladelsui social, dove i due vengono ritratti come atleti medagliati ad una olimpiade! Sarà forse una self-empowering song? I due artisti collaboreranno, é stato confermato via social dallo stesso Sam. Ildovrebbe uscire nei prossimi giorni, con un annuncio che arriverà domenica. Purtroppo per Samla Pana ha rovinato i piani di rilascio delalbum, che non si chiamerà più “To Die For”, e che avrà un titolo diverso. Vedremo come si comporterà nelle chart la collaborazione conEverything 🖤@ddpic.twitter.com/8vIAGkIy2b— ...

sunfloverlou : liam, niall, shawn e sam smith tutti insieme in un’unica sera GRAZIE #TogetherAtHome - distinguiti : RT @5HOnCharts: “Love Lies” di Khalid & Normani è ora eleggibile per il 6x PLATINO negli Stati Uniti, con oltre 6 milioni di unità vendute… - 5HOnCharts : “Love Lies” di Khalid & Normani è ora eleggibile per il 6x PLATINO negli Stati Uniti, con oltre 6 milioni di unità… - DemiTribeItalia : RT @DemiTribeItalia: ??. “ VENERDI 17.04 uscirà la collaborazione tra Sam Smith e Demi Lovato intitolata #ImReady !!! SIETE PRONTI? ?? #Sa… - gcdswhore : @c4gotto Sam smith assomiglia sempre di più a shane dawson madoo -

Ultime Notizie dalla rete : Sam Smith Sam Smith e Demi Lovato, I'm ready, lyrics, traduzione, testo Soundsblog Ricky Gervais: "Vi lamentate da ville con piscina, mentre c'è chi fa turni di 14 ore e rischia la vita in ospedale"

E, onestamente, è una cosa che mi rifiuto di ascoltare”, ha spiegato l’artista 58enne. Le parole di Gervais arrivano dopo che, in Inghilterra, il cantante Sam Smith ha fatto molto parlare di sé per ...

Sam Smith e Demi Lovato uniscono le forze per "I'm Ready"

LOS ANGELES - Sam Smith e Demi Lovato, dopo giorni di mezzi annunci, hanno finalmente confermato che venerdì 17 sarà pubblicato il loro nuovo singolo "I'm Ready". Entrambi gli artisti avevano sollecit ...

E, onestamente, è una cosa che mi rifiuto di ascoltare”, ha spiegato l’artista 58enne. Le parole di Gervais arrivano dopo che, in Inghilterra, il cantante Sam Smith ha fatto molto parlare di sé per ...LOS ANGELES - Sam Smith e Demi Lovato, dopo giorni di mezzi annunci, hanno finalmente confermato che venerdì 17 sarà pubblicato il loro nuovo singolo "I'm Ready". Entrambi gli artisti avevano sollecit ...