Rugby | i giovani mediani di mischia dell’Italia Da Casilio a Visentin | ecco su cui

(Di lunedì 13 aprile 2020) La coppia diè una delle armi fondamentali e decisive per vincere le partite nel. Pensiamo solo al recente passato, ad Aaron Smith e Dan Carter, a Will Genia e Quade Cooper, ma anche a Murray/Sexton in Irlanda. E l’Italia è dai tempi di Troncon/Dominguez che aspetta una coppia in mediana da prima pagina. Ieri abbiamo analizzato i numeri 10 di domani, oggi vediamo ididel domani azzurro. Partendo dall’oggi. Nell’ultimo biennio la prima scelta di O’Shea è stata Marcello Violi, giocatore di talento che, però, è stato troppo spesso fermato dagli infortuni. Il 26enne di Noceto ha saltato sia i Mondiali in Giappone sia l’ultimo Sei Nazioni per problemi alla spalla. Su di lui si fa sicuramente tanto affidamento, vista la giovane età, ed è uno dei punti fermi azzurri quando è in ...