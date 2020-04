Rugani Coronavirus | l’agente | «Salute ok | sulla durata della quarantena…»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 13 aprile 2020) L'agente diha rilasciato un aggiornamento sulle condizioni del difensoreJuventus dopo la positività al test delDavide Torchia, agente di Daniele, ha parlato delle condizioni didel proprio assistito, risultato positivo al. Ecco le dichiarazioni del procuratore a Tuttojuve.com. «Daniele lo sento tutti i giorni, la suaè buona e non ci sono per il momento altri sintomi. In merito alle notizie diffuse nelle ultime ore, ladelle quarantene dei contagiati sono state allungate perché sembra ci sia sempre il pericolo di un falso positivo o negativo. Per avere maggior sicurezza, bisognerà trascorrere più tempo a riposo. Da domani in poi, avrà la possibilità di fare nuovi esami per capire se potrà essere libero ed arruolabile».