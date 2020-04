Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 13 aprile 2020) Ancora una nuova ricettaed è una ricetta con ilquindi perfetta anche per utilizzare ildelle uova di Pasqua che magari abbiamo in casa.cone frutta secca, questa è una delledolci dipiù facile e veloce, niente cottura per ima dobbiamo solo sciogliere ile tostare un po’ la frutta secca in forno. Possiamo scegliere il gusto che vogliamo, usare ilche abbiamo in casa, usare la frutta secca che abbiamo in casa. Questa ed altre nuovecome sempre su Italia 1 per Studio Aperto ma in questo periodo ovviamente da casa di Tessa Gelisio, dalla sua cucina. Ecco la ricetta dolce al– LA RICETTA DEICONE MANDORLE Ingredienti deial ...