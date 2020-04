Rezza Istituto superiore di sanità | “Contrario alla ripresa del campionato di calcio”

(Di lunedì 13 aprile 2020) Giovanni, direttore del dipartimento di Malattie infettive dell'di sanità, fornisce il suo parere sulla possibilità di unadeldi calcio di Serie A.si dice "non favorevole", al momento,di undi uno sport - come il calcio - che prevede uno stretto contatto.

ROMA - Non sarà semplice riprendere il campionato di calcio in sicurezza, lo ha detto Giovanni Rezza, capo dipartimento malattie infettive dell'Istituto Superiore Sanità, durante la conferenza stampa ...I numeri diminuiscono lentamente perché si riferiscono ai contagi. Tuttavia, a maggio non saremo senz’altro a zero”. Lo ha dichiarato Giovanni Rezza, uno dei responsabili dell’Istituto superiore di ...