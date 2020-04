Rap e trap, cosa ascoltare e vedere in quarantena (Di lunedì 13 aprile 2020) Restare a casa e ascoltare buona musica rap e trap. Fare incetta di documentari dal Murder Rap - Inside the Biggie and Tupac Murders di Michael Dorsey, che racconta cosa e chi sta dietro l'assassinio di Tupac e Notorious B.I.G., a Numero Zero. Alle origini del rap italiano di Enrico Bisi che traccia lo scenario rap delle origini in Italia sino a Look Mom I Can Fly diretto da White Trash Tyler e basato sul personaggio di Travis Scott. Oppure scoprire quanto la street art abbia impattato sulla società italiana e quali preziosi cimeli -fotografie, bio, progetti visivi - possiamo ancora ammirare per capirne di più, grazie al progetto The Hasib Posse, guidato da Amir Issa, rapper italo-egiziano di Torpignattara, produttore discografico italiano, membro del collettivo Rome Zoo e autore di Vivo per questo edito da Chiarelettere. O esplorare (in attesa di poterli rivedere live) i ... Leggi su gqitalia Coronavirus - Salgono a 115 i contagiati in provincia di Trapani

Cinque trapianti in poche ore al Policlinico Bari : una Pasqua di nuova vita

Swed, quando l'hip hop old school incontra il jazz

Di cui SWED non è entusiasta: “Le major, oggi come ieri, per poter vendere i loro prodotti hanno dovuto accostare l’hip-hop ad altri generi più vendibili, e il risultato è la trap. Dal mio punto di ...

