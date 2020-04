"Quest'estate andremo al mare". Segnatevi le parole della sottosegretaria: altra grana per Conte? (Di lunedì 13 aprile 2020) "Questa estate andremo al mare", Lorenza Bonaccorsi, sottosegretaria ai Beni culturali, assicura agli italiani, via Rainews24, che il governo sta lavorando alla riapertura degli stabilimenti balneari come uno dei primi passi della Fase 2 dopo il lockdown per coronavirus, la cui fine graduale è prevista per il 3 maggio. "Ci stiamo lavorando - ha spiegato - dal punto di vista degli atti amministrativi necessari per gli stabilimenti, immaginando una serie di normative prese con il comitato tecnico scientifico, che contemplano l'ipotesi di un distanziamento". Leggi su liberoquotidiano Dal Governo una voce : “questa estate andremo al mare”

Tiziano Ferro da Fazio : “Non so se si faranno i concerti questa estate - il governo ci dia risposte”

Coronavirus - virologo Pregliasco : “Le spiagge quest’estate dovranno essere mezze vuote - c’è il rischio di una seconda ondata” (Di lunedì 13 aprile 2020) "al", Lorenza Bonaccorsi,ai Beni culturali, assicura agli italiani, via Rainews24, che il governo sta lavorando alla riapertura degli stabilimenti balneari come uno dei primi passiFase 2 dopo il lockdown per coronavirus, la cui fine graduale è prevista per il 3 maggio. "Ci stiamo lavorando - ha spiegato - dal punto di vista degli atti amministrativi necessari per gli stabilimenti, immaginando una serie di normative prese con il comitato tecnico scientifico, che contemplano l'ipotesi di un distanziamento".

CarlottaFerlito : STATE A CASA TESTE DI BANANA, AVETE TUTTA LA VITA PER VEDERE GLI AMICI CHE DURANTE L’ANNO ODIATE! STATE A CASA CHE… - rtl1025 : ?? 'Andremo al mare quest'estate. Ci stiamo lavorando dal punto di vista degli atti amministrativi necessari per gli… - SkyTG24 : Coronavirus, fase due al vaglio del governo: 'Quest'estate al mare' - mik__ka : RT @Adnkronos: #Coronavirus, Bonaccorsi (Mibact): 'Quest'estate andremo al mare' - sognivendolo : Se vi verrà concesso e le strutture saranno adeguate al distanziamento sociale, andrete in vacanza quest'estate? -