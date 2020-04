Pura incoscienza a Milano: gruppi su Telegram per evitare posti di blocco per il Coronavirus (Di lunedì 13 aprile 2020) “Solo segnalazioni di posti di blocco” e “far girare solo tra persone fidate”. Leggi su tuttonapoli (Di lunedì 13 aprile 2020) “Solo segnalazioni didi” e “far girare solo tra persone fidate”.

sscalcionapoli1 : Pura incoscienza a Milano: gruppi su Telegram per evitare posti di blocco per il Coronavirus - tuttonapoli : Pura incoscienza a Milano: gruppi su Telegram per evitare posti di blocco per il Coronavirus - OkScarpati : @SteForlani @RepubblicaTv @repubblica Il problema é anche il dove , sopra un terrazzo senza righiere con bambini piccoli, incoscienza pura. - riderperugia : Pura incoscienza - MiliottiT : @CarmeloRossoner @memethegoat Sbagliava spesso è vero ma proprio perché la sua forza era l’incoscienza e la follia;… -

Ultime Notizie dalla rete : Pura incoscienza Pura incoscienza a Milano: gruppi su Telegram per evitare posti di blocco per il Coronavirus Tutto Napoli Pura incoscienza a Milano: gruppi su Telegram per evitare posti di blocco per il Coronavirus

“Solo segnalazioni di posti di blocco” e “far girare solo tra persone fidate”. Queste le incredibili segnalazioni di alcuni gruppi spuntati su Telegram, poi rimossi, creati da alcuni cittadini ...

La politica dovrebbe capire la lezione di questi tristi giorni, ma qualcuno in Sardegna la Regione punta sul cemento

Contro cui ogni comunità locale può contribuire con comportamenti virtuosi. Pure i virus lo sanno. Scopro invece che la coalizione guidata da Solinas è indifferente al buongoverno del territorio, ...

“Solo segnalazioni di posti di blocco” e “far girare solo tra persone fidate”. Queste le incredibili segnalazioni di alcuni gruppi spuntati su Telegram, poi rimossi, creati da alcuni cittadini ...Contro cui ogni comunità locale può contribuire con comportamenti virtuosi. Pure i virus lo sanno. Scopro invece che la coalizione guidata da Solinas è indifferente al buongoverno del territorio, ...