Proroga al 3 maggio blocco distacchi elettricità | gas e acqua

(Di lunedì 13 aprile 2020) Arera, coerentemente con il decreto della Presidenza del Consiglio,al 3i provvedimenti con i quali aveva definito nelle scorse settimane ildelle procedure di sospensione delle forniture di energia elettrica, gas e. Il provvedimento di- si legge in una nota dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - conferma ildei procedimenti di morosità fino al 32020, per i clienti bassa tensione dell`energia elettrica, i clienti domestici del gas nonché per i non domestici purché con consumo non superiore a 200.000 Smc/anno. Per il settore idrico il provvedimento fa riferimento a tutte le tipologie di utenze domestiche e non domestiche.Al termine del periodo di, i fornitori dovranno riavviare le procedure di costituzione in mora dei clienti/utenti finali, rispettando i tempi di preavviso ...