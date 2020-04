“Pronto, Guardia medica? Sono Papa Francesco” (Di lunedì 13 aprile 2020) Valentina Dardari Il pontefice ha telefonato alla Guardia medica di Bergamo per esternare la sua vicinanza. Il suo gesto ha riempito di gioia tutti gli operatori Non deve essere stato facile alzare la cornetta e trovarsi dall’altra parte Papa Francesco. Ma il Santo Padre ci ha abituato anche a questo. Lo abbiamo visto camminare di giorno per la città deserta o ascoltarlo intervenire durante una trasmissione televisiva. Sabato scorso, 11 aprile, ha voluto telefonare alla Guardia medica di Villa d’Alme, in provincia di Bergamo, per esternare la sua vicinanza e accostare alla preghiera. E quale modo migliore per far sentire la sua presenza se non quello di telefonare direttamente? Il Papa telefona alla Guardia medica Come riportato da L'eco di Bergamo, la chiamata è arrivata verso le 22.50 del Sabato Santo. “Pronto, parlo con la Guardia medica di ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 13 aprile 2020) Valentina Dardari Il pontefice ha telefonato alladi Bergamo per esternare la sua vicinanza. Il suo gesto ha riempito di gioia tutti gli operatori Non deve essere stato facile alzare la cornetta e trovarsi dall’altra parteFrancesco. Ma il Santo Padre ci ha abituato anche a questo. Lo abbiamo visto camminare di giorno per la città deserta o ascoltarlo intervenire durante una trasmissione televisiva. Sabato scorso, 11 aprile, ha voluto telefonare alladi Villa d’Alme, in provincia di Bergamo, per esternare la sua vicinanza e accostare alla preghiera. E quale modo migliore per far sentire la sua presenza se non quello di telefonare direttamente? Iltelefona allaCome riportato da L'eco di Bergamo, la chiamata è arrivata verso le 22.50 del Sabato Santo. “Pronto, parlo con ladi ...

