Previsioni Meteo | il bollettino dell’Aeronautica Militare fino al 19 Aprile

(Di lunedì 13 aprile 2020) Il Serviziodell’Aeronauticacomunica leper i prossimi giorni.Aeronautica: domani breve peggioramento e calo termico Mercoledì 15/04/20 al Nord: iniziali molte nubi compatte sui rilievi alpini, prealpini e sulla Liguria, con locali deboli piovaschi, ma in rapido diradamento. Cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il settentrione già dalla seconda parte della mattinata. Centro e Sardegna: iniziali addensamenti compatti sulla sardegna, con locali deboli piovaschi, in diradamento dal pomeriggio; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del centro. Sud e Sicilia: iniziali condizioni di cielo molto nuvoloso sulle regioni adriatiche, Basilicata, aree interne della Campania, ed aree costiere ioniche; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del sud. Rapido diradamento della nuvolosità compatta con già ...

Stato del cielo: parzialmente nuvoloso in mattinata su Romagna ed Est Emilia, ampie schiarite sui restanti settori. Cielo poco nuvoloso nel pomeriggio, con nubi cumuliformi piu' compatte in Romagna.