Previsioni Meteo Aeronautica Militare: domani breve peggioramento e calo termico (Di lunedì 13 aprile 2020) Il Servizio Meteo dell’Aeronautica Militare comunica le Previsioni per la giornata di domani, 14 Aprile 2020. Al Nord: nuvolosità irregolare a tratti intensa su Emilia-Romagna, Veneto e Friuli-Venezia Giulia con precipitazioni sparse, localmente anche a carattere di rovescio su alta pianura veneta e Friuli-Venezia Giulia. Dal pomeriggio attesi ampi rasserenamenti, ad eccezione delle zone montuose del Veneto dove permarranno degli addensamenti compatti fino a sera; sul resto del nord cielo sereno o poco nuvoloso, salvo annuvolamenti compatti sulle Alpi al mattino. Dalla sera aumento della copertura nuvolosa sui rilievi alpini e prealpini di nord-ovest e del Trentino con associati isolati rovesci. Centro e Sardegna: molte nubi sulle regioni peninsulari con precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio. Dal pomeriggio graduale diradamento della nuvolosità ... Leggi su meteoweb.eu Previsioni Meteo Toscana : deboli piogge in arrivo

