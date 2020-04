Pozzuoli, ospedale ‘La Schiana’: salgono a 25 i contagiati. Blocco ricoveri e tamponi per tutti (Di lunedì 13 aprile 2020) Pozzuoli: Dai primi tamponi effettuati al personale sanitario dell’ospedale Santa Maria delle Grazie risultano 25 casi positivi al Covid-19. Stop ricoveri, tamponi per tutti e accesso vietato ai familiari. E’ allarme contagi per il personale sanitario e i pazienti dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. I risultati degli ultimi tamponi arrivati poche ore fa confermano 25 contagi (bollettino della Protezione Civile della Campania) ma c’è il timore che possano essere di più. Questa notte sono scattate le prime misure con la chiusura del reparto di Medicina dove sono stati registrati i primi casi e subito dopo è arrivata anche la chiusura del Pronto Soccorso per almeno 48/72 ore per la sanificazione. Il personale sanitario è chiuso in ospedale da oltre 12 ore senza possibilità di cambio turno da una parte e le ... Leggi su 2anews Pozzuoli - allarme Coronavirus all’ospedale Santa Maria delle Grazie : 5 infermieri positivi

