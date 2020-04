Petrolio | arriva anche la firma del Messico | raggiunto accordo tra i Paesi produttori per

(Di lunedì 13 aprile 2020) L’annuncio èto dal ministro dell’Energia messicano, Rocio Nahle, dopo una nuova riunione in videoconferenza nel pomeriggio di domenica: idell’Opec+ hanno definitivamentel’per il taglio della produzione di, necessario a sostenere i prezzi che da inizio anno sono calati del 50% tornando sui minimi di 18 anni fa, a causa dell’emergenza coronavirus che ha ridotto la domanda di commodity. “È un grandeper tutti”, ha twittato il presidente Usa Donald Trump. Giovedì notte era già stata raggiunta un’intesa tra i principaledi: Opec e Opec+ concordano una riduzione di 10 milioni di barili al giorno. Mancava però ladelche ha ottenuto una riduzione: verranno prodotti 9,7 milioni di barili al giorno in meno a maggio e a ...

Ultime Notizie dalla rete : Petrolio arriva

L’annuncio è arrivato dal ministro dell’Energia messicano, Rocio Nahle, dopo una nuova riunione in videoconferenza nel pomeriggio di domenica: i Paesi dell’Opec+ hanno definitivamente raggiunto ...Nel dettaglio questo è costituito da due circuiti, uno per l’anteriore e uno per il posteriore. Nel primo la pressione dell’olio si trasmette lungo tutta la linea di tubi fino ad arrivare alle pinze ...