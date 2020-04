Per il Papa dopo la pandemia bisognerà scegliere: "O la gente, o il sepolcro del dio denaro" (Di lunedì 13 aprile 2020) L'umanità deve compiere una scelta, ora che si profila la fine della pandemia: scegliere tra una revisione dei propri punti di riferimento sociali, economici e culturali oppure piegarsi al dio denaro, al suo sepolcro. Papa Francesco torna nuovamente a riflettere sugli egoismi che si manifestano di fronte al contagio (ieri sua una esplicita critica ad una Europa egoista che deve ritrovare l'antico spirito di solidarietà) e avverte: il dopo sia in favore della gente, dei popoli. Soldi per non rendere testimonianza a Dio, spiega, "è corruzione". Se si nega l'evidenza delle cose, aggiunge, si sceglie "la strada del diavolo e della corruzione". E anche oggi, aggiunge nell'omelia della messa a Santa Marta, "davanti alla prossima fine - speriamo - della pandemia abbiamo la stessa opzione: i popoli o il dio Denaro". Tra una ricostruzione che sia per l'uomo oppure "la ... Leggi su agi Papa Francesco propone un salario universale per i lavoratori più poveri

Papa : “Un reddito universale per chi non ha uno stipendio stabile - non accettate qualche briciola caduta ai potenti”

Coronavirus - Papa : “Serve salario universale di base. Precari non hanno stipendio per resistere - nessun lavoratore senza diritti” (Di lunedì 13 aprile 2020) L'umanità deve compiere una scelta, ora che si profila la fine dellatra una revisione dei propri punti di riferimento sociali, economici e culturali oppure piegarsi al dio denaro, al suoFrancesco torna nuovamente a riflettere sugli egoismi che si manifestano di fronte al contagio (ieri sua una esplicita critica ad una Europa egoista che deve ritrovare l'antico spirito di solidarietà) e avverte: ilsia in favore della, dei popoli. Soldi per non rendere testimonianza a Dio, spiega, "è corruzione". Se si nega l'evidenza delle cose, aggiunge, si sceglie "la strada del diavolo e della corruzione". E anche oggi, aggiunge nell'omelia della messa a Santa Marta, "davanti alla prossima fine - speriamo - dellaabbiamo la stessa opzione: i popoli o il dio Denaro". Tra una ricostruzione che sia per l'uomo oppure "la ...

fattoquotidiano : Coronavirus, Papa: “Serve salario universale di base. Precari non hanno stipendio per resistere, nessun lavoratore… - fattoquotidiano : Coronavirus, Papa Francesco: “Sfida epocale per l’Unione europea. Dia prova di solidarietà anche con soluzioni inno… - Agenzia_Ansa : Il Papa: 'Il mio pensiero va a quanti sono stati colpiti dal #coronavirus. Non è il tempo di divisioni. Si allentin… - Paoletto003 : RT @Stefy_1987: Papà, perché mi usi per i tuoi squallidi fini elettorali? #lafigliadiSalvinichechiedecose - dantebarbagallo : RT @_Naughty_Doctor: Ieri sera una delle mie tante figlie sparse per il mondo mi ha chiesto: Ma papà perché quel signore al Papeete guarda… -