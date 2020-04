Per il decreto anti-Coronavirus di aprile saranno utilizzati fondi Ue per 10-11 miliardi. Ma poi sarà necessario fare ulteriore deficit (Di lunedì 13 aprile 2020) Per il decreto anti-Coronavirus di aprile “parte del fabbisogno” sarà coperto “con i fondi europei che sono stati svincolati”. “Si tratta – ha spiegato il viceministro all’Economia Antonio Misiani (M5S) a Mattino Cinque – di fondi comunitari della programmazione del bilancio europeo, 10-11 miliardi che grazie a una decisione di qualche settimana fa potremo svincolare e riutilizzare per l’emergenza sanitaria, poi dovremo fare comunque ulteriore deficit” “Chiederemo uno scostamento molto consistente al Parlamento – ha detto ancora Misiani -: il prossimo decreto sarà molto consistente, più del decreto di marzo. E’ evidente che dovremo convivere con il virus ancora a lungo e la riapertura delle attività dovrà essere graduale e correlata al grado di rischio: prima le ... Leggi su lanotiziagiornale Supermercati - nuovi orari per effetto del decreto : chiusura posticipata per evitare code e assembramenti

Dal decreto Liquidità una spinta alle imprese per reagire ai danni del Coronavirus. M5S : “Le aziende e i lavoratori saranno la vera potenza che risolleverà l’Italia”

Ennesimo pasticcio di Conte. Decreto delirante : riaprono i negozi per bambini (ma senza alcuna indicazione) (Di lunedì 13 aprile 2020) Per ildi“parte del fabbisogno” sarà coperto “con ieuropei che sono stati svincolati”. “Si tratta – ha spiegato il viceministro all’Economia Antonio Misiani (M5S) a Mattino Cinque – dicomunitari della programmazione del bilancio europeo, 10-11che grazie a una decisione di qualche settimana fa potremo svincolare e riutilizzare per l’emergenza sanitaria, poi dovremo fare comunque ulteriore deficit” “Chiederemo uno scostamento molto consistente al Parlamento – ha detto ancora Misiani -: il prossimosarà molto consistente, più deldi marzo. E’ evidente che dovremo convivere con il virus ancora a lungo e la riapertura delle attività dovrà essere graduale e correlata al grado di rischio: prima le ...

StefanoFassina : Caro @marattin , scoperto di conto da decine di md £? Scommettiamo che a fine anno è rinnovato? Se potessimo farlo… - matteosalvinimi : #Salvini: Per dialogare bisogna essere in 2. Abbiamo portato in Parlamento 204 emendamenti per migliorare il Decret… - riccardomagi : Un testo a 8 mani, 1 articolo e 4 ministri @luigidimaio #Lamorgese, @robersperanza e @paola_demicheli Stabiliscono… - robymark1 : RT @LaVeritaWeb: Giuseppe Conte e Roberto Gualtieri non hanno risorse, le attendono dall'Ue e per il momento si limitano a centellinare que… - nakisady : RT @MoriMrc: @Kapparar1 @Paolorm2012Roma @a_meluzzi quella di circolazione sì, ex art. 16 cost. Ma si richiede proporzionalità e legge ordi… -

Ultime Notizie dalla rete : Per decreto Liquidità, l’allarme rosso delle imprese: «Per i fondi servono tre mesi» Il Sole 24 ORE Mobilità in deroga, 800 operai in attesa

Una Pasqua di attesa per gli 800 ex operai delle aree di crisi complessa di Porto Torres e Portovesme che ancora non hanno ricevuto la mobilità in deroga, scaduta a dicembre. Superato il controllo ...

Brindisi, controlli straordinari dei cc per Pasquetta: a Pasqua sanzionati 130 «furbetti»

Oggi impegnate 107 pattuglie con circa 220 militari: pattugliate le strade per il mare e per le abitazioni di campagna ...

Una Pasqua di attesa per gli 800 ex operai delle aree di crisi complessa di Porto Torres e Portovesme che ancora non hanno ricevuto la mobilità in deroga, scaduta a dicembre. Superato il controllo ...Oggi impegnate 107 pattuglie con circa 220 militari: pattugliate le strade per il mare e per le abitazioni di campagna ...