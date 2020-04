Patrick Ray Pugliese nel dopo GF VIP, ecco cosa pensa dei suoi coinquilini (Di lunedì 13 aprile 2020) La quarta edizione del GF VIP ha avuto in Patrick Ray Pugliese uno dei principali protagonisti. Per molti era il vincitore (i social lo hanno ribadito anche dopo l’eliminazione) ma ha dovuto accontentarsi del quarto posto. Nelle ultime ore, il ragazzo ha esternato su Instagram i suoi pensieri su alcuni dei concorrenti che hanno affrontato quest’avventura con lui. Di chi ha parlato? Vediamolo! Patrick Ray Pugliese vs Zequila Le prime parole di Patrick Ray Pugliese sono per Antonio Zequila. Il rapporto con l’attore è stato molto altalenante, iniziato bene e finito malissimo tra scontri ed insulti. Lo ha definito una persona poco interessante, saccente, prepotente, arrogante. “Metterei un velo pietoso su Zequila” ha concluso. Rapporti chiusi, a quanto pare, anche con Serena e Pago. “Serena è stata disastrosa nei confronti di Pago” ha ... Leggi su kontrokultura Patrick Ray Pugliese asfalta Antonio Zequila/ "Io lardoso? Lui arrogante e ignorante"

Grande Fratello Vip - Patrick Ray Pugliese e Paola Di Benedetto prendono in giro Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro?

