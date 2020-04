Pasquetta 2020: come fare gite, picnic e passeggiate senza uscire di casa oggi Lunedì in Albis 11 Aprile nonostante l’isolamento da Coronavirus (Di lunedì 13 aprile 2020) come sappiamo questa volta sarà una pasqua molto diversa dal consueto, perché questo 2020 purtroppo ha portato il mondo, e in Italia in particolare, a dover continuare con l’isolamento e le restrizioni, che ci vietano di uscire di casa. Pertanto, la tanto amata e apprezzata Pasquetta, ovvero il lunedì in Albis che questa volta cade il 13 Aprile come sappiamo non permetterà a nessuno di fare gite fuori porta magari andando al mare, o in montagna, o nei parchi pubblici o, comunque, in ogni caso, uscire di casa. Ma chi l’ha detto che non ci si può divertire lo stesso e non si possono fare gite a Pasquetta quest’anno? Nessuno ovviamente sta dicendo di trasgredire le regole e commettere un gravissimo errore, per la salute propria e degli altri. Ribadiamo: non si deve uscire di casa, perché la ... Leggi su italiasera BUONA PASQUETTA 2020 - AUGURI/ Frasi e citazioni divertenti : ironia da quarantena

