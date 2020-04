Paolo e Clizia | Rusic spiffera | “Senso d’insoddisfazione | dopo i baci altro”

GrandeFratello : L'amore sta aspettare... Clizia e Paolo potranno ricongiungersi presto e viversi. Finalmente. #GFVIP - Frances43986971 : RT @emmaiismysun: Clizia che aveva già dato per certa la vittoria e poi arriva Paolo con una semplice ma efficacie storia che ribalta e chi… - Francym97 : RT @stanamysmile: Poche certezze nella vita ma alcune sono: - non supererò mai Clizia e Paolo - non supererò mai gli esami dato che mi dist… - 31102016top : RT @stanamysmile: Poche certezze nella vita ma alcune sono: - non supererò mai Clizia e Paolo - non supererò mai gli esami dato che mi dist… - stanamysmile : Poche certezze nella vita ma alcune sono: - non supererò mai Clizia e Paolo - non supererò mai gli esami dato che m… -

Paolo Clizia Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Paolo Clizia