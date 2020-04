Paolo Bonolis rincara: «Sanremo necessita di una nuova sede. L’Ariston ha esaurito le sue possibilità» (Di lunedì 13 aprile 2020) Paolo Bonolis Paolo Bonolis si dice pronto per il tris al Festival di Sanremo, dopo le edizioni del 2005 e del 2009, ma ad una condizione: che la kermesse non si svolga al Teatro Ariston. Una battaglia ormai vecchia, ma a quanto pare ancora attuale: “Sanremo l’ho detto tante volte, me lo hanno chiesto anche, ci si è anche ragionato sopra. Se devo fare una cosa la voglio fare come potrebbe essere realizzata secondo le mie intenzioni e credo che Sanremo abbia la necessità di una nuova sede per potersi contemporaneizzare al meglio. Credo che il Teatro Ariston, storica e meravigliosa sede, abbia esaurito le sue possibilità dal punto di vista tecnologico. Servirebbe uno spazio più ampio per renderlo più vicino a uno European Contest, a una cosa del genere, una produzione più importante” ha ribadito il conduttore romano ai ... Leggi su davidemaggio "Lo rifarei". Paolo Bonolis non resiste a Sanremo a una condizione : addio Ariston

Paolo Bonolis pensa a una svolta di carriera : “Vorrei fare documentari divertenti”

