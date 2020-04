Palazzo Chigi: “Conte ha smentito fake news che rischiavano di dividere il Paese” (Di lunedì 13 aprile 2020) La nota di Palazzo Chigi sul discorso di Conte: “Nessuna conferenza stampa a reti unificate”. ROMA – “Nessuna conferenza stampa a reti unificate e mai avanzata questa richiesta“. Con una nota Palazzo Chigi ha voluto smentire le ultime notizie sul discorso del premier Conte. “L’ultima conferenza – si legge nel testo- è stata trasmessa solo da alcune televisioni e solo per una parte e non interamente. Questo comunicato è stato redatto alla luce del dibattito che sistematicamente si crea attorno alle comunicazioni del presidente del Consiglio, rispetto alle quali riteniamo doveroso fare alcune precisazioni“. “Nessuna richiesta di trasmettere il discorso a reti unificate” Nel comunicato Palazzo Chigi ha confermato che non c’è stata nessuna richiesta di trasmettere il discorso a reti ... Leggi su newsmondo Palazzo Chigi rilancia : “Giusto fare i nomi di Salvini e Meloni - le loro bufale danneggiano Italia”

Coronavirus - Palazzo Chigi : «Fake news sul Mes rischiavano di dividere il Paese»

Coronavirus - Palazzo Chigi : «Fake news sul Mes rischiavano di dividere il Paese» (Di lunedì 13 aprile 2020) La nota disul discorso di Conte: “Nessuna conferenza stampa a reti unificate”. ROMA – “Nessuna conferenza stampa a reti unificate e mai avanzata questa richiesta“. Con una notaha voluto smentire le ultime notizie sul discorso del premier Conte. “L’ultima conferenza – si legge nel testo- è stata trasmessa solo da alcune televisioni e solo per una parte e non interamente. Questo comunicato è stato redatto alla luce del dibattito che sistematicamente si crea attorno alle comunicazioni del presidente del Consiglio, rispetto alle quali riteniamo doveroso fare alcune precisazioni“. “Nessuna richiesta di trasmettere il discorso a reti unificate” Nel comunicatoha confermato che non c’è stata nessuna richiesta di trasmettere il discorso a reti ...

fattoquotidiano : IL MES La vera storia. Correva l’anno 2011 e a Palazzo Chigi c’era il governo dell’ex Cavaliere - lucianonobili : Incredibile che @nonelarena e @La7tv consentano alla #Raggi di mentire spudoratamente la sera di Pasqua. Il Campid… - LegaSalvini : LO SCOOP DEL ''TEMPO'': A FEBBRAIO, DUE SETTIMANE PRIMA CHE LA CONSIP FACESSE LE GARE PER IL RESTO DEGLI ITALIANI,… - GBaitelli : RT @AMorelliMilano: I medici erano a mani nude ma il premier già a fine febbraio aveva comprato per Palazzo Chigi migliaia di mascherine, g… - IsaaakCAErvello : RT @LaStampa: Coronavirus, Palazzo Chigi: 300mila aziende hanno chiesto la Cassa integrazione per 4,5 milioni di lavoratori -