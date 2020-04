Oms | Il coronavirus dieci volte più letale dell' influenza Le mascherine

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 13 aprile 2020) “Le prove provenienti da diversi Paesi ci stanno dando un quadro; chiaro di questo virus, come si comporta, come fermarlo e come trattarlo. Sappiamo che il COVID-19 si diffonde rapidamente e sappiamo che è 10; mortale del virus responsabiledel 2009”. Lo ha spiegato il direttore generale’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, nel briefing sulda Ginevra.Indossare la mascherina protettiva diventerà la norma, ha detto invece il portavoce’Oms, David Nabarro, alla Bbc. “Ilnon andrà via. Non sappiamo se le persone che lo hanno avuto siano immuni né quando avremo un vaccino”, ha spiegato. “Quindi qualche tipo di protezione facciale diventerà la norma, anche se solo per rassicurare le persone”, ha sottolineato.