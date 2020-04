Olimpiadi Città del Messico 1968: il medagliere e tutti i podi azzurri. I Giochi del declino per l’Italia con soli 3 ori (Di lunedì 13 aprile 2020) I Giochi della diciannovesima Olimpiade si tengono a Città del Messico, in Messico, nel 1968, ed iniziano il 12 ottobre per terminare il 27 dello stesso mese. L’Italia vi prende parte con una delegazione di 171 atleti, 156 uomini e 15 donne, in 13 discipline, e coglie 16 podi, con 3 ori, 4 argenti e 9 bronzi, piazzandosi al tredicesimo posto nel medagliere generale. Il portabandiera è Raimondo D’Inzeo. Per l’Italia l’uomo simbolo dei Giochi Olimpici è Klaus Dibiasi, medaglia d’oro nella piattaforma da 10 metri e d’argento nel trampolino da tre metri nei tuffi, mentre il ciclismo su strada regala l’oro nella prova in linea di Pierfranco Vianelli ed il bronzo dell’Italia nella cronometro a squadre, mentre su pista ci sono l’argento di Giordano Turrini nella velocità ed il bronzo dell’Italia ... Leggi su oasport Olimpiadi. Bob Beamon e quel salto nell’infinito a Città del Messico (Di lunedì 13 aprile 2020) Idella diciannovesima Olimpiade si tengono a Città del, in, nel, ed iniziano il 12 ottobre per terminare il 27 dello stesso mese. L’Italia vi prende parte con una delegazione di 171 atleti, 156 uomini e 15 donne, in 13 discipline, e coglie 16, con 3 ori, 4 argenti e 9 bronzi, piazzandosi al tredicesimo posto nelgenerale. Il portabandiera è Raimondo D’Inzeo. Per l’Italia l’uomo simbolo deiOlimpici è Klaus Dibiasi, medaglia d’oro nella piattaforma da 10 metri e d’argento nel trampolino da tre metri nei tuffi, mentre il ciclismo su strada regala l’oro nella prova in linea di Pierfranco Vianelli ed il bronzo dell’Italia nella cronometro a squadre, mentre su pista ci sono l’argento di Giordano Turrini nella velocità ed il bronzo dell’Italia ...

