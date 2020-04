Notizie del giorno – Attaccante morto per emorragia, addio all’ex portiere, mamma del giocatore col toy boy (Di lunedì 13 aprile 2020) Notizie del giorno – Gravissimo lutto nel mondo dello sport. L’hockey americano è sotto shock per la morte di Colby Cave, Attaccante 25enne degli Edmonton Oilers a causa di un’emorragia cerebrale successiva ad un intervento per la rimozione di una cisti che premeva sul cervello. L’annuncio è arrivato direttamente dalla moglie Emily. “Al mio migliore amico e amore della mia vita, Colby: il mio cuore è infranto. La quantità di dolore fisico, mentale ed emotivo che provo quando penso di non poterti più vedere, toccare o abbracciare è insopportabile … Sebbene ogni singola cella del mio corpo si senta persa senza di te, prometto che continuerò a renderti fiero”. “Con profonda tristezza devo dare la notizia che il nostro Colby è morto (LA NOTIZIA COMPLETA) La madre di Neymar ha ... Leggi su calcioweb.eu Ultime Notizie Roma del 12-04-2020 ore 20 : 10

Ultime Notizie Roma del 12-04-2020 ore 18 : 10

Le notizie di scienza della settimana (Di lunedì 13 aprile 2020)del– Gravissimo lutto nel mondo dello sport. L’hockey americano è sotto shock per la morte di Colby Cave,25enne degli Edmonton Oilers a causa di un’cerebrale successiva ad un intervento per la rimozione di una cisti che premeva sul cervello. L’annuncio è arrivato direttamente dalla moglie Emily. “Al mio migliore amico e amore della mia vita, Colby: il mio cuore è infranto. La quantità di dolore fisico, mentale ed emotivo che provo quando penso di non poterti più vedere, toccare o abbracciare è insopportabile … Sebbene ogni singola cella del mio corpo si senta persa senza di te, prometto che continuerò a renderti fiero”. “Con profonda tristezza devo dare la notizia che il nostro Colby è(LA NOTIZIA COMPLETA) La madre di Neymar ha ...

Agenzia_Ansa : Donald Trump approva la dichiarazione di stato di calamità per il Wyoming a causa del coronavirus. Un via libera ch… - MinisteroSalute : ??Prorogate le misure restrittive fino al 3 maggio Dal 14 aprile potranno riaprire: ?cartolerie ??librerie ??negozi p… - Agenzia_Ansa : Secondo il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli, si potrebbe valutare di posporre la riap… - assodigitale : I modelli di gestione vincenti per NPL e UtP nella bufera del corona virus - HumpPump1 : @MartinEra29 @MentanaEnrico Perché, invece, diffondere notizie assurde e false come fanno Salvini e la Meloni è imp… -