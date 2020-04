Nicole Rossi | «collegiale» di Pechino Express | «Da piccola mi vedevo Presidentessa del

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 13 aprile 2020) Una montagna russa, un’intelaiatura di metallo che ora ti porta su e ora ti porta giù. È questa l’immagine a cui ricorre Nicole Rossi per definire la sua quarantena, la sosta forzata che l’ha costretta a mettere in stand-by la sua vita e i suoi sogni: «Sto cercando di non pensarci scrivendo e facendo le dirette, ma è tutto molto altalenante. Ci sono momenti in cui mi sento fortunata di stare bene e di essere a casa e altri in cui sono arrabbiata perché molti progetti si sono chiusi o sono stati posticipati. Siamo, però, tutti sulla stessa barca e dobbiamo farci coraggio» spiega Nicole, 19 anni compiuti nel pieno del lockdown, al telefono, la cadenza romana e la parlantina sicura, fluente, disinvolta. Sua mamma è un’infermiera e, nel momento in cui parliamo, riposa dopo aver fatto il turno di notte: «C’è tanta ansia, ma anche tanto orgoglio. Al di là del virus, sono fiera di mia madre perché ci vuole tanto coraggio ad affrontare i problemi delle altre persone, a vedere la malattia e la morte in faccia».