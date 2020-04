Nicaragua: il Real Madriz abbandona il campo contro la Juventus per torti arbitrali (Di lunedì 13 aprile 2020) Il Real Madriz ha abbandonato il campo contro la Juventus dopo aver subito numerosi torti arbitrali: è successo in Nicaragua In Nicaragua prosegue non senza polemiche il campionato nazionale. Nella sfida di Primera Liga tra Juventus FC e Real Madriz, i calciatori ospiti hanno abbandonato il campo al 70′ in svantaggio di due reti a zero. Il motivo? Una serie di torti arbitrali che non sono stati digeriti dalla squadra. Quello più eclatante in occasione del raddoppio della Juventus: l’assistente alza la bandierina per segnalare un fuorigioco e il Real Madriz si ferma, ma l’arbitro indica ai calciatori di continuare a giocare. Mercado segna e il Madriz rientra negli spogliatoi. Insatisfeito com a arbitragem, o Real Madriz abandonou o jogo a 20min do fim: Juventus 2 a 0, no último jogo de hoje na Nicarágua. pic.twitter.com/IsZMPvtsM9 — ... Leggi su calcionews24 Nicaragua - fuorigioco segnalato ma l’arbitro non fischia : la Juventus segna e il Real Madriz si ritira [VIDEO] (Di lunedì 13 aprile 2020) Ilhato illadopo aver subito numerosi: è successo inInprosegue non senza polemiche il campionato nazionale. Nella sfida di Primera Liga traFC e, i calciatori ospiti hannoto ilal 70′ in svantaggio di due reti a zero. Il motivo? Una serie diche non sono stati digeriti dalla squadra. Quello più eclatante in occasione del raddoppio della: l’assistente alza la bandierina per segnalare un fuorigioco e ilsi ferma, ma l’arbitro indica ai calciatori di continuare a giocare. Mercado segna e ilrientra negli spogliatoi. Insatisfeito com a arbitragem, oabandonou o jogo a 20min do fim:2 a 0, no último jogo de hoje na Nicarágua. pic.twitter.com/IsZMPvtsM9 — ...

