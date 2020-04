Nel Regno Unito personale sanitario meno protetto Qui gli over 65 non sono la

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 13 aprile 2020) “Italiani, svegliatevi!”: era questo l’appello lanciato a inizio aprile da Linda Pasqui, un’italiana residente a Londra che, dopo aver contratto il coronavirus, si era vista negare assistenza medica e la possibilità di essere ricata in uno degli ospedali della capitale britannica. D’altro canto, invece, cile autorità sanitarie inglesi, che assicurano come la situazione sia sotto controllo e le strutture ospedaliere siano in grado di fronteggiare l’epidemia da covid-19. Ma qual è la verità? Lo abbiamo chiesto direttamente a chi negli ospedali ci lavora tutti i giorni, sempre a contatto con i contagiati.Sara (nome di fantasia) è un’infermiera e ricercatrice italiana da anni impiegata in una struttura della zona a nord di Londra. Attualmente si occupa di trial clinici sui pazienti risultati ...