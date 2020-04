Naomi Campbell ricorda lo scherzo organizzato con Diana a William adolescente (Di lunedì 13 aprile 2020) Dai servizi fotografici, alle sfilate di moda internazionali e ai tappeti rossi dei più importanti eventi mondiali. Nella sua lunghissima carriera di supermodella, Naomi Campbell conserva innumerevoli esperienze memorabili. Ma c’è un momento davvero speciale che non dimenticherà mai: quando è stata complice della principessa Diana nell’organizzare una sorpresa per il compleanno del principe William adolescente. Leggi su vanityfair Naomi Campbell lancia un (fashion) talk show a puntate su YouTube

Coronavirus Naomi Campbell sui social posta il video di Vincenzo De Luca

