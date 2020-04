“Milan? I più grandi rimpianti sono Tevez, Del Piero, Totti e Cristiano Ronaldo”: Galliani fiume in piena (Di lunedì 13 aprile 2020) Adriano Galliani è un fiume un piena. Tanti i retroscena raccontati dall’attuale ad del Monza in un collegamento con ‘Sky Sport’. A partire proprio da un clamoroso retroscena sui brianzoli: “Io ho provato a portare al Monza Kaká l’anno scorso, ma per vicende sue familiari ha preferito restare a San Paolo. Con Ibra ci siamo parlati, ma con questa vicenda del Coronavirus è impensabile”. Tanti i rimpianti risalenti anche ai tempi del Milan: “Doveva arrivare Tevez, ma poi non è mai arrivato. Roberto Baggio l’avevamo preso già cinque anni prima di quello che fu il suo approdo al Milan. Provammo a prendere anche Del Piero prima che andasse alla Juventus ed è uno dei due giocatori che rimpiango di più. Il Padova ce lo offrì ma voleva 5 miliardi, una cifra importantissima per un ragazzo ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus - il sindaco Sala : “Milano si sta svuotando ed è un bene - ma possiamo fare di più” (Di lunedì 13 aprile 2020) Adriano Galliani è un fiume un piena. Tanti i retroscena raccontati dall’attuale ad del Monza in un collegamento con ‘Sky Sport’. A partire proprio da un clamoroso retroscena sui brianzoli: “Io ho provato a portare al Monza Kaká l’anno scorso, ma per vicende sue familiari ha preferito restare a San Paolo. Con Ibra ci siamo parlati, ma con questa vicenda del Coronavirus è impensabile”. Tanti irisalenti anche ai tempi del Milan: “Doveva arrivare, ma poi non è mai arrivato. Roberto Baggio l’avevamo preso già cinque anni prima di quello che fu il suo approdo al Milan. Provammo a prendere anche Delprima che andasse alla Juventus ed è uno dei due giocatori che rimpiango di più. Il Padova ce lo offrì ma voleva 5 miliardi, una cifra importantissima per un ragazzo ...

idvrn1899 : @mefisto94_ @falliremooggi Ovviamente, tra i due ad avere la colpa è per il 95% Berlusconi, visto che Galliani era… - CalcioWeb : #Galliani confessa i grandi rimpianti al #Milan ?? 'Vicinissimi a #DelPiero e #CristianoRonaldo'. Poi #Totti, #Tevez… - theu5ua1 : @milan_corner Imo se non vi riprendete velocemente rischiate di non avere più la base di tifosi per tornare fra le… - GreenMidnight1 : RT @Teo__Visma: La lunga intervista di Galliani a Casa Sky Sport credo abbia mostrato una volta in più quello che già era più che risaputo:… - AlePitton : RT @Teo__Visma: La lunga intervista di Galliani a Casa Sky Sport credo abbia mostrato una volta in più quello che già era più che risaputo:… -

