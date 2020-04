Milan, Galliani: «Del Piero vicino. CR7? Cifra monstre per un bambino» (Di lunedì 13 aprile 2020) L’ex dirigente del Milan Adriano Galliani ha svelato alcuni retroscena di mercato su Del Piero, Totti e Cristiano Ronaldo Adriano Galliani ha svelato ai microfoni di Sky Sport alcuni retroscena di mercato risalenti alla sua esperienza al Milan: «Il direttore sportivo del Padova venne da noi e ci chiese 5 miliardi per Del Piero. Bastava dire sì per averlo, ma non mi sentii di spendere quella Cifra». «È un mio rimpianto, come Totti che voleva restare a Roma. Cristiano Ronaldo? Lo Sporting ci chiese 16 miliardi, Braida spingeva ma io ero preoccupato. Si trattava di una Cifra mostruosa per un bambino». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Milan - Nocerino : «Berlusconi e Galliani sono dei vincenti nati»

Milan - Galliani : «Ho rivisto la finale di Atene messaggiando con Inzaghi» (Di lunedì 13 aprile 2020) L’ex dirigente delAdrianoha svelato alcuni retroscena di mercato su Del, Totti e Cristiano Ronaldo Adrianoha svelato ai microfoni di Sky Sport alcuni retroscena di mercato risalenti alla sua esperienza al: «Il direttore sportivo del Padova venne da noi e ci chiese 5 miliardi per Del. Bastava dire sì per averlo, ma non mi sentii di spendere quella». «È un mio rimpianto, come Totti che voleva restare a Roma. Cristiano Ronaldo? Lo Sporting ci chiese 16 miliardi, Braida spingeva ma io ero preoccupato. Si trattava di unamostruosa per un». Leggi su Calcionews24.com

L’ex dirigente del Milan Adriano Galliani ha svelato alcuni retroscena di mercato su Del Piero, Totti e Cristiano Ronaldo Adriano Galliani ha svelato ai microfoni di Sky Sport alcuni retroscena di ...

L’ex dirigente del Milan Adriano Galliani ha svelato alcuni retroscena di mercato su Del Piero, Totti e Cristiano Ronaldo Adriano Galliani ha svelato ai microfoni di Sky Sport alcuni retroscena di ...La Pasquetta di #CasaSkySport sarà in compagnia dell'ex ammistratore delegato del Milan, oggi al Monza, mentre alle 19 a farvi compagnia c'è Federico Buffa. Alle 23.30 torna "Calciomercato-l'Originale ...