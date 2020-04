Mika rivela | il dramma del cantante | “Mia madre malata di tumore ha il coronavirus”

(Di lunedì 13 aprile 2020) Ieri pomeriggio l’ospite più atteso in assoluto di Domenica IN era assolutamente lui:! Dopo aver saltato la diretta in maniera inaspettata qualche settimana fa, ilè riuscito ad essere ospite di Zia Mara, ovviamente in collegamento. Con non poca commozione, ha raccontato la malattia dellae ribadito i motivi che non gli … L'articolo, ildel: “Miadiha il coronavirus” proviene da www.meteoweek.com.

mikapenny : #DomenicaIn Bellissima l'intervista a Mika che si rivela ancora una volta persona umana, deliziosa e straordinariamente intelligente. ?? - martysounds : 'Il canto rivela molto più delle mutandine' ??? @mikasounds Grazie Mika per queste perle di saggezza, ne terremo c… -

Ultime Notizie dalla rete : Mika rivela

MeteoWeek

Ieri pomeriggio l’ospite più atteso in assoluto di Domenica IN era assolutamente lui: Mika! Dopo aver saltato la diretta in maniera inaspettata qualche settimana fa, il cantante è riuscito ad essere ...Il cantante Mika rivela a Mara Venier il grave motivo per il quale due settimane fa, all'ultimo minuto, è saltato il collegamento con Domenica In . Mika, in collegamento web, spiega: Sono in un appart ...