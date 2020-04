(Di lunedì 13 aprile 2020)ospite in collegamento a Domenica In con Mara Venier parla deldella, di Coronavirus e dei contagi in

HuffPostItalia : Mika: 'La mia famiglia colpita da coronavirus. Anche mia mamma, che combatte contro il cancro' - zazoomblog : Mika Coronavirus? La mia famiglia sta bene- Mia madre combatte un tumore e... - #Coronavirus? La… - zazoomblog : Mika: La mia famiglia colpita da coronavirus. Anche mia mamma che combatte contro il cancro - #Mika: #famiglia… - Novella_2000 : Mika confessa: “Mia madre combatte con il Coronavirus e il tumore”. Ecco come sta oggi - 26141229 : RT @HuffPostItalia: Mika: 'La mia famiglia colpita da coronavirus. Anche mia mamma, che combatte contro il cancro' -

Ultime Notizie dalla rete : Mika Coronavirus La

Mika ospite in collegamento a Domenica In con Mara Venier parla del tumore della madre, di Coronavirus e dei contagi in famiglia Mika è ad Atene ed è lì che sta vivendo in quarantena. Lo ha svelato a ...In un intervento concesso in collegamento a Domenica in, Mika ha rilasciato alcune dichiarazioni sugli affetti a lui più cari colpiti dal coronavirus. Tra cui quello che ha visto protagonista Mika . N ...