Migranti | Pagano Lega | ' bloccare gli sbarchi in Sicilia'

Palermo, 13 apr. (Adnkronos) - "Ennesimo blitz nascosto ad istituzioni locali e cittadini per sistemare immigrati alla bene e meglio. Dopo il caso di Pozzallo, ieri, gli abitanti di Siculiana si sono ritrovati con il centro di accoglienza Villa Sikania di nuovo aperto (dopo che era stato chiuso in autunno) per ospitare una settantina di immigrati. Presenterò un'interrogazione urgente al ministro dell'interno per chiedere spiegazioni e soprattutto per esigere che vengano bloccati gli sbarchi in Sicilia". Lo scrive il deputato leghista Alessandro Pagano. "Cosa ha deciso il governo Conte? Vuole forse trasformare la Sicilia nel centro di accoglienza d'Europa? - si legge -E' vergognoso che neanche durante l'emergenza non si blocchi l'arrivo di immigrati. E' grave constatare come il sindaco di Siculiana non sia stato avvertito su quanto sarebbe accaduto e che si sia ritrovato il centro"

Immigrazione: Pagano (Lega), grave blitz a Siculiana. Governo chiarisca e chiuda porti

