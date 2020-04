Migranti, ong Mediterranea pubblica audio di una donna alla deriva: “Io incinta sono a bordo con mia figlia di 7 anni molto malata. Aiutateci” (Di lunedì 13 aprile 2020) L’ong Mediterranea Saving Humans ha diffuso l’audio di una telefonata, ricevuta da Alarm Phone, di una donna di 21 anni, incinta, che si trova a bordo di una delle navi alla deriva nel Mediterraneo centrale, nella zona di soccorso di competenza maltese. La donna chiede aiuto: “Ci sono due persone morte qui, qualcuno può aiutarci? La mia bambina è molto malata e non abbiamo né cibo, né acqua”. “Alarm Phone – scrive Mediterranea – ha perso in contatti con 3 delle 4 imbarcazioni di fortuna in avaria che da giorni chiedono disperatamente aiuto. Il quarto natante, quello con cui Alarm Phone è riuscita a parlare in nottata riferisce che ci sono a bordo 47 persone, e 5 persone sono svenute. sono disperate dopo aver passato oltre 80 ore in mare. Le autorità sanno di loro da almeno 56 ore. Non sappiamo più ... Leggi su ilfattoquotidiano Migranti : Ong denuncia morti e naufragi - il governo accoglie quelli di Alan Kurdi su navi italiane per la quarantena

Migranti - coronavirus : Cattolici e sinistre chiedono lo sbarco dalle navi Ong - i sindaci siciliani protestano - il governo accoglie

Migranti - ong : "Coronavirus una scusa - garantire diritti persone salvate in mare" (Di lunedì 13 aprile 2020) L’ongSaving Humans ha diffuso l’di una telefonata, ricevuta da Alarm Phone, di unadi 21 anni,, che si trova a bordo di una delle navinel Mediterraneo centrale, nella zona di soccorso di competenza maltese. Lachiede aiuto: “Cidue persone morte qui, qualcuno può aiutarci? La mia bambina è molto malata e non abbiamo né cibo, né acqua”. “Alarm Phone – scrive– ha perso in contatti con 3 delle 4 imbarcazioni di fortuna in avaria che da giorni chiedono disperatamente aiuto. Il quarto natante, quello con cui Alarm Phone è riuscita a parlare in nottata riferisce che cia bordo 47 persone, e 5 personesvenute.disperate dopo aver passato oltre 80 ore in mare. Le autorità sanno di loro da almeno 56 ore. Non sappiamo più ...

RaffaeleFitto : Per #ONG tedesca Sea-Eye è come se non ci fosse l’emergenza #coronavirus. Sulla sua nave #AlanKurdi, che continua a… - emergency_ong : Le persone salvate in mare si trovano in una condizione di urgenza reale, che richiede un intervento immediato: non… - ilpost : Il governo italiano ha chiuso i porti alle ONG per via del coronavirus - xblunotte : RT @POPOLOdiTWlTTER: Altra Ong spagnola verso la Libia per prelevare migranti da portare in Italia #migranti Spagna - SPinvasione : @RadioSavana Dai che è euforico per gli sbarchi di migranti “minorenni” (ormai il metodo Martina è Vangelo per tutt… -