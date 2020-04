Meteo Italia: peggiora con calo termico. Dopo metà settimana torna il caldo (Di lunedì 13 aprile 2020) Meteo SINO AL 19 APRILE 2020, ANALISI E PREVISIONE Il tempo sta cambiando, con l'anticiclone messo alle corde da due distinte perturbazioni. Un primo ammasso nuvoloso, legato ad una depressione a ridosso dell'Iberia ha già raggiunto l'Italia, anche se con nuvolosità poco compatta che produrrà solo qualche debole e isolato piovasco. Il secondo impulso frontale è in discesa dal Nord Europa e tende ad addossarsi verso l'Arco Alpino. Sarà proprio questa seconda perturbazione ad avere un impatto un po' più deciso, essendo accompagnata da aria più fredda d'origine scandinava. Questo sistema frontale valicherà rapidamente le Alpi Orientali all'inizio di martedì, per poi ripresentarsi al Centro-Sud, ove avrà modo di agganciare il modesto ammasso nuvoloso già presente sull'Italia. La perturbazione ... Leggi su meteogiornale Meteo Italia a 15 giorni - fine aprile tra FREDDO - CALDO e TEMPORALI

