Mastella predica pazienza ma sbotta | “Ci dicano la verità”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 13 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “A morte la nostra burocrazia – così su Facebook il sindaco di Benevento Clemente– bisognerà fare una grande battaglia nazionale. Non è possibile – prosegue– un ritardo così clamoroso per questi miseri 600euro. Bisogna eliminare la imper gli adempimenti, troppi, il groviglio delle procedure, la tirannide del protocollo, della certificazione. E poi questo andirivieni di parole, smentite subito dopo. Chi ci dice che si potrà andare al mare d’estate. La tedesca presidente della Ue ci invita a non prenotare. Chi ci dice che le scuole potrebbero riaprire a settembre, altri assolutamente no. Però intanto l’anno scolastico è finito. Occorrono parole di verità e meno parole. Intanto, da noi, sto scoprendo una ...