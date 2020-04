MASSIMO MAZZUCCO SU VACCINO CORONAVIRUS/ “Diventeremo zombie”: le bufale anticancro (Di lunedì 13 aprile 2020) MASSIMO MAZZUCCO sul VACCINO contro il CORONAVIRUS: “Ci farà diventare zombie”. Poi cita pure l'articolo 32 della Costituzione... Leggi su ilsussidiario Massimo Mazzucco su vaccino coronavirus/ “Diventeremo zombie” - poi su articolo 32... (Di lunedì 13 aprile 2020)sulcontro il: “Ci farà diventare zombie”. Poi cita pure l'articolo 32 della Costituzione...

AleNinfea : RT @Stefbazzi: IMPORTANTE DOCUMENTO DA DIVULGARE OVUNQUE. Grazie a Massimo Mazzucco e a tutti coloro che si battono per la libertà d'infor… - RoccoBoccadifu1 : RT @byoblu: Massimo Mazzucco contro le fake news del sistema, in difesa della libertà di espressione, invita a dare massima diffusione al s… - MovPopulistaIta : RT @valentino_pace: Il Ministero della Verità Di Massimo Mazzucco (luogocomune2) - Level_1988 : RT @Stefbazzi: IMPORTANTE DOCUMENTO DA DIVULGARE OVUNQUE. Grazie a Massimo Mazzucco e a tutti coloro che si battono per la libertà d'infor… - paggiu87 : Ci mancava solo Massimo #Mazzucco . Roba da matti -