Mario Balotelli | “Giocare nel Napoli? Ci ho provato Ibrahimovic mi disse che ero scarso”

(Di lunedì 13 aprile 2020)parla con Fabio Cannavaro in una video-diretta su Instagram e si confessa all'ex campione del mondo. L'attaccante del Brescia ribadisce come giocare a, città dov'è nata la piccola Pia, possa fargli solo piacere. Poi racconta un aneddoto dei tempi dell'Inter conche non fu tenero nei suoi confronti.

Napoli nel cuore, non solo perché lì è nata sua figlia Pia (la piccola nata dalla relazione con Raffaella Fico). La città partenopea ha sempre stuzzicato Mario Balotelli che s'è anche immaginato in ...CALCIOMERCATO NAPOLI BALOTELLI BRESCIA / Si è fermato a cinque lo score in campionato di Mario Balotelli con la maglia del Brescia. Numeri al di sotto delle aspettative per l'ex promessa del calcio ...