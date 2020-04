Maria Monsè Instagram mini gonna sfarfallante sfiora i glutei | look da scolaretta

Leggi su urbanpost

(Di lunedì 13 aprile 2020) Esuberante, spesso eccessiva:Monsè non poteva che festeggiare la Pasqua nel pieno stile che la caratterizza, e ovviamente condividernee idee su. Il quadretto familiare la vede insieme alla figlia Perla, sempre più protagonista degli scatti social e della ‘vita televisiva’ della showgirl siciliana. Con loro anche il cucciolo di casa, Lady Dior. Perfettamente abbinate, mamma e figlia posano indossando lo stesso completino. Disegnato e realizzato da loro, come l’opinionista tiene a precisare.Monsè: eccitante e ridondante in microBizzarro come, nonostantesia notevolmente più alta di “Perlina”, i centimetri di stoffa impiegati per ladella Monsè siano decisamente meno della metà di quelli della figlia. Unda scolarette che sulla showgirl ha un ...