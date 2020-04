Manila Nazzaro ho scoperto su Instagram che mio marito aveva un’altra famiglia (Di lunedì 13 aprile 2020) Manila Nazzaro racconta: «Ho scoperto su Instagram che il mio ex marito aveva un’altra famiglia» , lo fa durante in un’intervista a “Diva e Donna”, ha raccontato un momento duro della sua vita. Manila Nazzaro ha parlato dell’ex marito Francesco Cozza, ex calciatore della Reggina e del Siena e padre dei suoi figli Francesco Pio e Nicolas. La coppia si è separata nel 2017. «Ho scoperto su Instagram che aveva un’altra famiglia, una botta fortissima. Non è una bella cosa vedere su Instagram immagini che si riferiscono all’esistenza di un’altra famiglia. Eravamo in fase di separazione. Ognuno raccoglie quello che semina e sarà così anche per lui». In ogni caso, Manila Nazzaro ha tenuto i figli fuori da questa situazione: «Sono sereni, sanno che il padre sta in Calabria e che ... Leggi su people24.myblog Manila Nazzaro infuriata : ecco cos’ha scoperto sull’ex marito

Manila Nazzaro contro l’ex : “Ho scoperto su Instagram che aveva un’altra famiglia”

Manila Nazzaro contro l’ex marito : “Ho scoperto su Instagram che aveva un’altra famiglia” (Di lunedì 13 aprile 2020)racconta: «Hosuche il mio exun’altra» , lo fa durante in un’intervista a “Diva e Donna”, ha raccontato un momento duro della sua vita.ha parlato dell’exFrancesco Cozza, ex calciatore della Reggina e del Siena e padre dei suoi figli Francesco Pio e Nicolas. La coppia si è separata nel 2017. «Hosucheun’altra, una botta fortissima. Non è una bella cosa vedere suimmagini che si riferiscono all’esistenza di un’altra. Eravamo in fase di separazione. Ognuno raccoglie quello che semina e sarà così anche per lui». In ogni caso,ha tenuto i figli fuori da questa situazione: «Sono sereni, sanno che il padre sta in Calabria e che ...

bnotizie : Manila Nazzaro choc: «Ho scoperto su Instagram che il mio ex marito aveva un`altra famiglia» - LadyNews_ : #ManilaNazzaro contro l'ex #marito #FrancescoCozza: 'Ho scoperto da #Instagram che aveva un'altra famiglia' - bnotizie : Manila Nazzaro choc: «Ho scoperto su Instagram che il mio ex marito aveva un`altra famiglia» - bnotizie : Manila Nazzaro choc: «Ho scoperto su Instagram che il mio ex marito aveva un`altra famiglia» - bnotizie : Manila Nazzaro choc: «Ho scoperto su Instagram che il mio ex marito aveva un`altra famiglia» -

Ultime Notizie dalla rete : Manila Nazzaro Manila Nazzaro choc: «Ho scoperto su Instagram che il mio ex marito aveva un'altra... Il Mattino Manila Nazzaro contro l’ex marito Francesco Cozza: “Ho scoperto da Instagram che aveva un’altra famiglia”

Manila Nazzaro ha confessato al settimanale Diva e Donna di aver scoperto da Instagram che l’ex marito Francesco Cozza aveva un’altra famiglia. Dalla loro storia d’amore sono nati due figli: Francesco ...

"Ho scoperto su Instagram che il mio ex marito aveva un'altra famiglia", la rivelazione di Manila Nazzaro

"Ho scoperto su Instagram che aveva un'altra famiglia". Lo ha confessato l'ex miss Italia Manila Nazzaro in un'intervista al giornale "Diva e donna", parlando del suo ex marito Francesco Cozza, ex ...

Manila Nazzaro ha confessato al settimanale Diva e Donna di aver scoperto da Instagram che l’ex marito Francesco Cozza aveva un’altra famiglia. Dalla loro storia d’amore sono nati due figli: Francesco ..."Ho scoperto su Instagram che aveva un'altra famiglia". Lo ha confessato l'ex miss Italia Manila Nazzaro in un'intervista al giornale "Diva e donna", parlando del suo ex marito Francesco Cozza, ex ...