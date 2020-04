Mamma chiama 113: "Non ho soldi per uova di Pasqua". La polizia le porta ai tre bambini (Di lunedì 13 aprile 2020) Telefona al 113 perché non può acquistare le uova di Pasqua per i suoi tre bambini. Accade ad Isernia dove il Questore Roberto Pellicone, una volta appreso della telefonata, ha inviato una pattuglia a casa della famiglia per consegnare il dono.La donna - secondo quanto reso noto dalla Questura - aveva contattato il numero di emergenza rappresentando “il suo stato di indigenza e la difficoltà nell’esaudire il desiderio dei suoi bambini”.Da qui la decisione del Questore di procurarsi le tre uova di Pasqua e di farle recapitare alla famiglia. “Sorpresi e meravigliati - riferisce la Questura - i bimbi hanno accettato l’inaspettato regalo da parte dei poliziotti con grande enfasi e gioia tra le lacrime della madre che ha ringraziato la polizia di Isernia”.In tutta Italia con piccoli gesti di solidarietà cerchiamo di regalare ... Leggi su huffingtonpost Live non è la D’Urso - Fiordaliso : “Mia mamma mi ha chiamata dall’ospedale e mi ha detto ‘sto morendo’”

Telefona al 113 perché non può acquistare le uova di Pasqua per i suoi tre bambini. Accade ad Isernia dove il Questore Roberto Pellicone, una volta appreso della telefonata, ha inviato una pattuglia a casa della famiglia per consegnare il dono.La donna - secondo quanto reso noto dalla Questura - aveva contattato il numero di emergenza rappresentando "il suo stato di indigenza e la difficoltà nell'esaudire il desiderio dei suoi bambini".Da qui la decisione del Questore di procurarsi le tre uova di Pasqua e di farle recapitare alla famiglia. "Sorpresi e meravigliati - riferisce la Questura - i bimbi hanno accettato l'inaspettato regalo da parte dei poliziotti con grande enfasi e gioia tra le lacrime della madre che ha ringraziato la polizia di Isernia".In tutta Italia con piccoli gesti di solidarietà cerchiamo di regalare ...

