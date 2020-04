Macron | Paesi Ue cancellino i debiti dell' Africa E annuncia la riapertura delle scuole

rtl1025 : ?? #Macron: 'Dall'11 maggio riapriremo progressivamente asili, #scuole e #università'. La #Francia non era 'evidente… - operatwitt : @SichelFabrizio @davcarretta @iannetts70 Esatto. Senza nessun tipo di prospettiva o pianificazione. Ma ha sentito i… - luc_sca : RT @AlessandroCere7: #Macron I confini con i paesi non europei restano chiusi fino a nuovo ordine #Macron20h02 #Francia - Kurghen1 : RT @lucabattanta: Il cattivone di Macron vuole tenere chiuse le frontiere per i Paesi non europei. Noi invece con il mare come va? - ilgladiatore36 : @TgLa7 @PalazzoChigi Conte non sa manco la differenza fra conferenza istituzionale e comizio politico, e vuole fare… -

