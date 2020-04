“Ma dove ca**o vivi?”, l’importante richiesta (in piena emergenza) di Tiziano Ferro a Conte (Di lunedì 13 aprile 2020) "I concerti ora sono formalmente in piedi perché i provvedimenti del governo ad oggi arrivano fino al 3 di maggio. Io però ho bisogno di chiedere che si faccia chiarezza, che il governo ci dia delle risposte e anche si esponga e prenda una posizione per noi perché in queste settimane il mondo della musica ha veramente fatto vedere di cosa è capace, abbiamo raccolto 8 milioni di euro con Musica che unisce, però anche noi adesso ci meritiamo un minimo di attenzione e riconoscimento, come tutti gli ambienti lavorativi, ma io posso parlare solo per il mio". Tiziano Ferro ieri sera a Che tempo che fa con Fabio Fazio ha posto il problema sui concerti estivi, ma il suo intervento ha suscitato una polemica social. Il pubblico è diviso tra chi sostiene che le domande siano legittime e chi invece crede che siano fuori luogo ... Leggi su howtodofor Coronavirus - sindaco di Messina fa controlli. In un video droni con la sua voce rimproverano i cittadini : “Ma dove c**** andate?”. Ma è un fake

Coronavirus - il sindaco di Messina fa controlli con i droni. E la sua voce rimprovera chi viola le misure : “Ma dove c**** andate? Non si esce”

Coronavirus - il sindaco di Gualdo Tadino : “Ma dove c***o andate con i cani?” (Di lunedì 13 aprile 2020) "I concerti ora sono formalmente in piedi perché i provvedimenti del governo ad oggi arrivano fino al 3 di maggio. Io però ho bisogno di chiedere che si faccia chiarezza, che il governo ci dia delle risposte e anche si esponga e prenda una posizione per noi perché in queste settimane il mondo della musica ha veramente fatto vedere di cosa è capace, abbiamo raccolto 8 milioni di euro con Musica che unisce, però anche noi adesso ci meritiamo un minimo di attenzione e riconoscimento, come tutti gli ambienti lavorativi, ma io posso parlare solo per il mio".ieri sera a Che tempo che fa con Fabio Fazio ha posto il problema sui concerti estivi, ma il suo intervento ha suscitato una polemica social. Il pubblico è diviso tra chi sostiene che le domande siano legittime e chi invece crede che siano fuori luogo ...

RobertoBurioni : @latwittipe @guarnieribe La novità è che si sta cominciando a discutere una possibile sperimentazione su volontari… - borghi_claudio : @sarracinus @saldiacono @MPenikas @pvnndr @marioerdrago @kitta1979 @sonoallergico @MarceVann @acqu_marina… - marattin : @PoliticaPerJedi @gloquenzi @CarloCalenda Lo slogan “Mes no, invece Eurobond si” nel breve periodo non ha senso, pe… - serafinehogws : @oliverhogws Ma dove sta? - gb46290720 : @Anna_Scavuzzo @ma cosa ci vuole a risolvere la situazione di via Bolla ? Ieri giorno di Pasqua primo pomeriggio è’… -

Ultime Notizie dalla rete : “Ma dove Coronavirus, Toti: «In Liguria riapriamo alcuni cantieri» Corriere della Sera