“Luna Italiana – Rocco petrone e il viaggio dell’Apollo” vince come Miglior documentario al prestigioso Festival internazionale sul cinema spaziale (Di lunedì 13 aprile 2020) Una buona notizia dalla Russia per il nostro cinema: il documentario Luna Italiana – Rocco petrone e il viaggio dell’Apollo di Marco Spagnoli, prodotto da Istituto Luce-Cinecittà in collaborazione con History Channel e con il patrocinio di Agenzia Spaziale Italiana e NASA, ha vinto il Premio ex – aequo come Miglior documentario al Tsiolkovsky Space Fest, il più importante festival della russo sullo Spazio, legato al Museo permanente dell’Esplorazione spaziale, e uno dei principali del mondo dedicato al settore. Il documentario di Marco Spagnoli ha condiviso il Gold Prize dello Tsiolkovsky per il Miglior documentario di oltre 50 minuti, insieme ai registi Maxim Vasûnov e Roman Naumenkov (Russia) autori del film “Baikonur. La caduta di Babbo Natale”. “In tempi come questi la figura di Rocco petrone ci ricorda come ... Leggi su meteoweb.eu Perché “Luna Nera” è la migliore serie italiana Netflix (Di lunedì 13 aprile 2020) Una buona notizia dalla Russia per il nostro cinema: ilLunae ildell’Apollo di Marco Spagnoli, prodotto da Istituto Luce-Cinecittà in collaborazione con History Channel e con il patrocinio di Agenzia Spazialee NASA, ha vinto il Premio ex – aequoal Tsiolkovsky Space Fest, il più importante festival della russo sullo Spazio, legato al Museo permanente dell’Esplorazione spaziale, e uno dei principali del mondo dedicato al settore. Ildi Marco Spagnoli ha condiviso il Gold Prize dello Tsiolkovsky per ildi oltre 50 minuti, insieme ai registi Maxim Vasûnov e Roman Naumenkov (Russia) autori del film “Baikonur. La caduta di Babbo Natale”. “In tempiquesti la figura dici ricorda...

roccaverrastro : RT @ASI_spazio: Il documentario Luna Italiana vince il Tsiolkovsky Space Festival in Russia. Le congratulazioni del Presidente dell'Asi Gio… - Marco_Spagnoli : RT @ASI_spazio: Il documentario Luna Italiana vince il Tsiolkovsky Space Festival in Russia. Le congratulazioni del Presidente dell'Asi Gio… - stefanobravi : RT @ASI_spazio: Il documentario Luna Italiana vince il Tsiolkovsky Space Festival in Russia. Le congratulazioni del Presidente dell'Asi Gio… - top10libri_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #1: Juventus. Storia di una passione italiana: Dalle origini ai giorni nostri… -

Ultime Notizie dalla rete : “Luna Italiana Londra, la festa di Boris Johnson «Non è la fine, ma un nuovo inizio» Corriere della Sera