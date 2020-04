Lukaku sfotte il compagno: “Tagliati i capelli, sembri un pornostar” (Di lunedì 13 aprile 2020) Il bomber nerazzurro in una diretta Instagram ha detto che anche nella prossima stagione giocare con la maglia numero 9 dell'Inter: "Andare via dall'Inter? Ma siete pazzi, assolutamente no". Lukaku ha poi scherzato con Brozovic: "Sei brutto di me, con quei capelli sembri una pornostar, calcisticamente sei un grande". Leggi su fanpage (Di lunedì 13 aprile 2020) Il bomber nerazzurro in una diretta Instagram ha detto che anche nella prossima stagione giocare con la maglia numero 9 dell'Inter: "Andare via dall'Inter? Ma siete pazzi, assolutamente no".ha poi scherzato con Brozovic: "Sei brutto di me, con queiuna pornostar, calcisticamente sei un grande".

FansCalcio : Lukaku e il futuro in diretta Instagram: ‘Io via dall’Inter? Pazzi’. E poi sfotte Brozovic - infoitsport : Lukaku: 'Io via dall'Inter? Pazzi'. E poi sfotte Brozovic: 'Sembri una pornostar' - sportli26181512 : Lukaku: 'Io via dall'Inter? Pazzi'. E poi sfotte Brozovic: 'Sembri una pornostar': Nuova diretta social del belga,… -

Ultime Notizie dalla rete : Lukaku sfotte Lukaku: "Io via dall'Inter? Pazzi". E poi sfotte Brozovic: "Sembri una pornostar" Sky Sport Lukaku: "Io via dall'Inter? Pazzi". E poi sfotte Brozovic: "Sembri una pornostar"

Lukaku è tornato a Milano. Ha lasciato il suo Belgio per volare in Italia, laddove dovrà osservare un nuovo periodo di quarantena come previsto dalle regole. Per passare il tempo l'attaccante ...

Lukaku è tornato a Milano. Ha lasciato il suo Belgio per volare in Italia, laddove dovrà osservare un nuovo periodo di quarantena come previsto dalle regole. Per passare il tempo l'attaccante ...