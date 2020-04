Luca Pellegrini: «Ripresa Serie A? Sarà un campionato condizionato» – ESCLUSIVA (Di lunedì 13 aprile 2020) Luca Pellegrini è intervenuto in ESCLUSIVA ai nostri microfoni per parlare della Ripresa della Serie A Luca Pellegrini, ex capitano della Sampdoria dello Scudetto e attuale commentatore tecnico su Sky Sport, è intervenuto in ESCLUSIVA a Calcionews24.com per commentare la situazione della Serie A nell’emergenza Coronavirus e gli scenari futuri. Ripresa Serie A: cosa ne pensi? «Mi sembra molto complicata. Mettiamo che scoppi un caso all’interno di un club: a quel punto, se non interrompi tutto, quella squadra si ritroverebbe a giocare con l’handicap. Cosa succederebbe? Metterebbero tutti in quarantena? Compresa la squadra avversaria? Si finirebbe a schierare la Primavera? Un conto quando si parla di infortuni durante il campionato, ma qui stiamo parlando di un virus. Non è proprio la stessa cosa. Noi ci preoccupiamo delle ... Leggi su calcionews24 Emerson Palmieri alla Juventus?/ Calciomercato - a sinistra c'è anche Luca Pellegrini

Balzaretti : «Mi rivedo in Luca Pellegrini. Tonali? Perfetto per Sarri»

Juve - se De Sciglio parte il sostituto si chiama Luca Pellegrini (Di lunedì 13 aprile 2020)è intervenuto inai nostri microfoni per parlare delladella, ex capitano della Sampdoria dello Scudetto e attuale commentatore tecnico su Sky Sport, è intervenuto ina Calcionews24.com per commentare la situazione dellaA nell’emergenza Coronavirus e gli scenari futuri.A: cosa ne pensi? «Mi sembra molto complicata. Mettiamo che scoppi un caso all’interno di un club: a quel punto, se non interrompi tutto, quella squadra si ritroverebbe a giocare con l’handicap. Cosa succederebbe? Metterebbero tutti in quarantena? Compresa la squadra avversaria? Si finirebbe a schierare la Primavera? Un conto quando si parla di infortuni durante il, ma qui stiamo parlando di un virus. Non è proprio la stessa cosa. Noi ci preoccupiamo delle ...

yeswecanon1 : @surfingcasarba Ma già si sono apparecchiati lo scambio mamdragora-cristante a 30 milioni, come successo la scorsa… - SoccerManagerIT : ???? I talenti dall’Accademia della Juventus ?? ???? Matías Soulé ???? Pablo Moreno ???? Koni De Winter ???? Radu Dragusin… - Spud_00 : @chaser_alpha Luca Pellegrini 0.87p - sportli26181512 : Juventus, i giocatori in prestito e in scadenza: I due leader bianconeri sono in attesa di formalizzare il prolunga… - CalvanoSavio : @officialpes Luca Pellegrini's face?? -

Ultime Notizie dalla rete : Luca Pellegrini Luca Pellegrini: «Ripresa Serie A? Sarà un campionato condizionato» – ESCLUSIVA Calcio News 24 Luca Pellegrini: «Ripresa Serie A? Sarà un campionato condizionato» – ESCLUSIVA

Luca Pellegrini, ex capitano della Sampdoria dello Scudetto e attuale commentatore tecnico su Sky Sport, è intervenuto in esclusiva a Calcionews24.com per commentare la situazione della Serie A ...

Zuppi benedice la città con la Madonna di San Luca. Ma i vandali rovinano la festa

Sorretta come sempre dalla confraternita dei Domenichini, dando la sua benedizione in tutte le direzioni: la città, la pianura e la montagna verso le quali, fermandosi nelle varie stazioni, l’immagine ...

Luca Pellegrini, ex capitano della Sampdoria dello Scudetto e attuale commentatore tecnico su Sky Sport, è intervenuto in esclusiva a Calcionews24.com per commentare la situazione della Serie A ...Sorretta come sempre dalla confraternita dei Domenichini, dando la sua benedizione in tutte le direzioni: la città, la pianura e la montagna verso le quali, fermandosi nelle varie stazioni, l’immagine ...