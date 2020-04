L’oroscopo del giorno 13 aprile | Gemelli e Acquario parleranno d’amore

Leggi su fanpage

(Di lunedì 13 aprile 2020) L'oroscopo di oggi con la Luna nel segno del Capricorno ma Marte e Venere che nei segni d'aria formano un bellissimo accordo tra di loro. Socialità, socievolezza, gentilezza e voglia di condividere nonostante il periodo. I segni d'aria sono famosi per la fantasia così potremo vedere belle iniziative sociali e socievoli. Ecco qui, puntuali come ogni, le previsioni astrali segno per segno.