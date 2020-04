Lollobrigida denuncia: “Conte sul Covid-19 ha pensato solo a se’” (video) (Di lunedì 13 aprile 2020) Durissima denuncia del capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia, Francesco Lollobrigida, nei riguardi di Conte e del pericolo coronavirus. L’inchiesta de Il Tempo Davanti a Palazzo Chigi, come testimonia il video che pubblichiamo, Lollobrigida ha preso spunto dall’inchiesta pubblicata da Il Tempo e ripresa dal Secolo d’Italia per chiedere conto al premier dei suoi atteggiamenti finalizzati alla tutela della propria salute personale, non informando allo stesso modo i cittadini italiani mentre i suoi compagni di maggioranza gridavano al razzismo. “Non c’è nulla di male – dice il capogruppo di Fdi – a preoccuparsi per la propria salute”. Ma quello che è grave “è che queste informazioni non le abbia condivise col popolo italiano”. Lollobrigida: “Conte ha pensato solo a se stesso” “Chi ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 13 aprile 2020) Durissimadel capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia, Francesco, nei riguardi di Conte e del pericolo coronavirus. L’inchiesta de Il Tempo Davanti a Palazzo Chigi, come testimonia ilche pubblichiamo,ha preso spunto dall’inchiesta pubblicata da Il Tempo e ripresa dal Secolo d’Italia per chiedere conto al premier dei suoi atteggiamenti finalizzati alla tutela della propria salute personale, non informando allo stesso modo i cittadini italiani mentre i suoi compagni di maggioranza gridavano al razzismo. “Non c’è nulla di male – dice il capogruppo di Fdi – a preoccuparsi per la propria salute”. Ma quello che è grave “è che queste informazioni non le abbia condivise col popolo italiano”.: “Conte haa se stesso” “Chi ...

